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"الخارجية": لن نقبل بتدخل واشنطن في شؤوننا.. وصبرنا على "قطر" له حدود

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"الخارجية": لن نقبل بتدخل واشنطن في شؤوننا.. وصبرنا على "قطر" له حدود "الخارجية": لن نقبل بتدخل واشنطن في شؤوننا.. وصبرنا على "قطر" له حدود

كتب : محمد شريف منذ 39 دقيقة

أكد بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن تدخل واشنطن في شؤوننا غير مقبول، وصبرنا مع قطر له حدود.

وأوضح عبدالعاطي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، أنه من حق المجتمع الدولي متابعة ما يحدث في ، بالشكل الطبيعي المعتاد لأي دولة، دون التدخل في شؤوننا.

وتابع "ليس من حق أحد أن يتدخل في أحكام القضاء، وأي دولة يتصور لها أن تكون واصاية على قرار الشعب المصري، مخطئة تمامًا".

وقال عبدالعاطي، "تم إرسال خطاب إلى واشنطن من خلال وزير الخارجية نبيل فهمي، للتأكيد على أن أي تدخل في الشأن المصري غير مقبول على الإطلاق، وتطبيق خارطة الطريق مسؤولية فقط".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن علاقة مصر بقطر تختلف شكلًا ومضمونًا عن علاقتنا بتركيا، ولن يتم السماح لأي طرف حتى لو كان عربيا بالتدخل في الشؤون المصرية، وأكد أن الحكومة مسؤولة عن قراراتها أمام الشعب المصري فقط.

وفيما يخص قطر، قال "الرسائل تم توصولها إلى قطر بوضوح وعليها تحديد مواقفها فورًا من مصر، ونأمل أن تكون مواقف إيجابية، كي نأخذ القرار المناسب تجاهها، في ضوء ما يحقق لنا المصلحة الوطنية".

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