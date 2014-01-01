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إطلاق أول راديو متخصص في أغاني "الراب" و"الهيب هوب" خلال أيام

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إطلاق أول راديو متخصص في أغاني "الراب" و"الهيب هوب" خلال أيام إطلاق أول راديو متخصص في أغاني "الراب" و"الهيب هوب" خلال أيام

كتب : أحمد ياسين الأربعاء 01-01-2014 20:21

أعلنت شركه الإنتاج "ريفليوشن ريكوردس" لـ"الهيب هوب" وفنون الشارع، عن إطلاقها لراديو إنترنت، خلال الأيام المقبلة.

ويعتبر راديو الراب، هو الأول من نوعه المتخصص في عرض أغاني الراب والهيب هوب فقط، ولم تحدد الشركة اسم المحطة حتى الآن.

ومن المقرر أن تقدم المحطة مجموعة كبيرة من أغنيات الراب العربي، القديمة والحديثة، كما تقدم برامج خاصة بتقديم المواهب الجديدة وغير المعروفة في هذا المجال، إيمانًا من الشركة بأن "الهيب هوب" رسالة يجب دعمها.

وسيقدم مغني الراب "شاهين" الذي ظهر في فيلم "مايكرفون" برنامجًا بالمحطة.

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