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منى مينا: إضرابنا لا يعطل أي خدمات طبية لكنه صيحة لتحسين أحوال الأطباء

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منى مينا: إضرابنا لا يعطل أي خدمات طبية لكنه صيحة لتحسين أحوال الأطباء منى مينا: إضرابنا لا يعطل أي خدمات طبية لكنه صيحة لتحسين أحوال الأطباء

كتب : جهاد أحمد منذ 54 دقيقة

قالت الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، إن إضراب الأطباء اليوم، كان جزئيا وبلغت نسبته حوالي 70%.

وأشارت مينا في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" إلى أن الإضراب لا يشمل الطوارئ أو الغسيل الكلوي أو الولادة أو العناية المركزة أو الحضانات، ولكنه يشمل فقط العيادات الخارجية أو الحالات غير الطارئة التي يمكن أن تنتظر مؤكدة حرص الأطباء على أرواح المصريين.

وأكدت مينا أن الإضراب لا يشل أي خدمات طبية إنما هو صيحة لتحسين أحوال الصحة والأطباء في ، مشيرة إلى معاودة الإضراب في 8 يناير، وسيكون إضرابا جزئيا أيضا.

وقالت مينا إن الأطباء المضربين يحترمون المخالفين لهم في الرأي، لكن المنظومة الصحية تحتاج إلى وقفة.

وأضافت مينا أن المواد الخاصة بالصحة في الدستور الجديد لن تنفذ إلا بعد 3 سنوات.

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