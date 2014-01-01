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المستشار الإعلامي للصحة: الإضراب حق دستوري للأطباء

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المستشار الإعلامي للصحة: الإضراب حق دستوري للأطباء المستشار الإعلامي للصحة: الإضراب حق دستوري للأطباء

كتب : جهاد أحمد منذ 43 دقيقة

قال الدكتور أحمد كامل المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، إن إضراب الأطباء حق دستوري لهم، مؤكدًا أن الوزارة وضعت خطة للتقليل من الآثار السلبية للإضراب حتى لا يتأثر المواطنون به.

وأكد كامل خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" أن الوزارة وضعت خطة طوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال فرق الانتشار السريع في المحافظات المختلفة.

وأكد كامل أنه لا يوجد أي مواطن خرج للكشف الطبي وعاد دون تلقي الخدمة، لافتًا إلى وجود بطء في تقديم الخدمة وتكدس نتيجة ضعف القوة الموجودة بالمستشفيات.

وأشار كامل إلى مشاركة نقابتين فقط في الإضراب الجزئي اليوم من أصل سبع نقابات مهن طبية.

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