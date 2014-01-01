"يحدث في مصر" يعلن أسماء المرشحين لمجالس إدارات الصحف القومية

كتب : الوطن منذ 34 دقيقة
أعلن برنامج "يحدث في مصر" والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة مصر MBC أسماء المرشحين لرئاسة تحرير مجالس إدارة الصحف القومية
وجاءت الترشيحات كالآتي:
المرشحون لرئاسة إدارة الأهرام: أحمد السيد النجار، عمرو الشوبكي، حسن أبو طالب، وحيد عبدالمجيد.
المرشحون لرئاسة مجلس إدارة الأخبار: ياسر رزق، شريف رياض، السيد النجار.
المرشحون لرئاسة إدارة الجمهورية: فهمي عنبة، جلاء جاب الله.
المرشحون لرئاسة مجلس إدارة الشرق الأوسط: عادل عبدالعزيز، طارق شعلة، علاء حيدر، مجدي بكير.
المرشح لرئاسة دار الهلال: غالي محمد.
المرشح لرئاسة دار المعاراف: هاني توفيق.
المرشح لرئاسة مجلس إدارة روز اليوسف: عبدالصادق الشوربجي، مستمر في منصبه.