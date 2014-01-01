السلطة الفلسطينية تنعى سفيرها فى التشيك

نعت السلطة الفلسطينية الأربعاء سفيرها لدى جمهورية تشيكيا جمال الجمل الذى قضى جراء انفجار وقع داخل مقر إقامته فى براج.

وجاء فى بيان، أن وزير الشئون الخارجية رياض المالكى "نعى إلى شعبنا الفلسطينى السفير الشهيد جمال الجمل الذى استشهد وهو على رأس عمله".

وقال "كان الجمل مثالاً للدبلوماسى الناجح والمثابر فى خدمة وطنه وقضيته"، وتقدم الوزير لعائلة السفير بأحر التعازى "فى مصابهم الجلل".

وكان السفير الفلسطينى فى براج جمال الجمل توفى جراء انفجار وقع فى مسكنه الأربعاء، بحسب ما أفادت الشرطة التشيكية التى استبعدت أن يكون الانفجار ناتجا عن هجوم إرهابى.

وصرحت المتحدثة باسم شرطة براغ اندريا زولوفا لوكالة فرانس برس، "إننا نؤكد مع الأسف هذه المعلومات التى وردتنا من خدمات الطوارئ".

وأضافت أن "الأدلة التى جمعتها الشرطة لا تشير إلى أى هجوم إرهابى أو أن شخصاً معيناً وضع نظاماً بهدف الإضرار بأحد أو قتله"، وصرح الجراح دانيال لانغر من مستشفى براغ العسكرى الذى نقل إليه الجمل لتليفزيون تشيكيا، أن السفير أصيب بـ"جروح قاتلة فى الرأس والبطن والصدر بسبب الانفجار".

وكان الجمل تولى منصبه فى أكتوبر، وانتقل مؤخراً إلى مسكنه الجديد فى الضواحى الشمالية من براج، وقالت المتحدثة زولوفا، أنه من المرجح أن يكون سبب الانفجار نظام ضد السرقة كان مثبتا على باب الخزنة.

وأضافت "لا نستبعد خطأ فى استخدام الجهاز، وبسبب وفاة الضحية، فسيكون من الصعب إثبات القضية"، مضيفة أن الشرطة تقوم بتفتيش مبنى مجاور يعود كذلك للسفارة الفلسطينية، ونقل موقع "نوفينكى شز" الاخبارى عن مصادر مقربة من تحقيقات الشرطة قولها إن الشرطة عثرت على "كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات" فى المبنى.

والجمل من مواليد بيروت العام 1957، وعمل مساعداً لسفير فلسطين لدى بلغاريا العام 1979، ودبلوماسياً فى سفارة فلسطين فى براجفى 1984، ثم عُين قائماً بأعمال السفارة فى وقت لاحق، كما عمل قنصلاً عاماً لدولة فلسطين فى الإسكندرية فى 2005- 2013، وعُين سفيراً لدولة فلسطين لدى جمهورية تشيكيا فى أكتوبر 2013.

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