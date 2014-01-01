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رئيس صحوة العراق يدعو زعماء العشائر لعدم التهاون مع القاعدة وداعش

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رئيس صحوة العراق يدعو زعماء العشائر لعدم التهاون مع القاعدة وداعش رئيس صحوة العراق يدعو زعماء العشائر لعدم التهاون مع القاعدة وداعش

أفاد بيان لوزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أن الشيخ احمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق، دعا أهالى الأنبار إلى عدم التهاون مع عناصر تنظيم القاعدة وداعش.

وذكر البيان على نسخة منه أن أبو ريشة "وجه بيانًا إلى أهالى وشيوخ عشائر محافظة الأنبار دعاهم فيه إلى عدم التهاون مع عناصر تنظيمى القاعدة وداعش الإرهابيين اللذين تركا الصحراء وتوجها إلى الأنبار والفلوجة ليعيثوا بأهلها قتلا وفسادا ".

وأضاف "إن محافظة الأنبار تمر اليوم بمفترق طرق مهم إما أن تكون بوابة خير للعراق أو العكس" .وكان رئيس العراقية القائد العام للقوات المسلحة قد أعلن اليوم الأربعاء عدم انسحاب قوات الجيش العراقى من محافظة الأنبار استجابة لدعوات شيوخها من أجل القضاء على تنظيم القاعدة .

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