أمن القليوبية: عدم تحرير محاضر فقد الرقم القومى دون إثبات الشخصية

أصدر اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية تعليمات صارمة وواضحة لكل أقسام ومراكز الشرطة على مستوى المديرية، بعدم تحرير مذكرة فقد لبطاقة الرقم القومى لأى مواطن إلا بعد الاطلاع على أى مستند رسمى يفيد بإثبات شخصيته، كرخصة السلاح أو رخصة القيادة، أو جواز السفر أو كارنيه معتمد للتأكد من هويته.

من جانبه كشف مصدر أمنى بمديرية الأمن، أن السبب وراء إصدار تلك التعليمات هو قيام شخص بتحرير مذكرة فقد منذ أيام لبطاقة الرقم القومى بقسم أول شبرا الخيمة باسم "ريمون سامح صليب"، وبعد أيام تم القبض على هذا الشخص بالقرب من إحدى الكنائس بالقاهرة بعد أن تم الاشتباه به من قِبَل رجال الأمن الوطنى، وعُثِرَ معه على مذكرة الفقد فقط، وبمواجهته اعترف بأنه كان يخطط للقيام بأعمال تخريبية داخل الكنيسة، وقام بتحرير تلك المذكرة حتى يستطيع الدخول إليها بصفته مسيحيًّا.

وأشار المصدر إلى أن مباحث القاهرة قامت بالاتصال بمدير أمن القليوبية وإخبارها بالأمر وخطورته، فتم إصدار التعليمات السابقة على هذا النحو، مؤكدا أن أقسام الشرطة بدأت فى تنفيذ التعليمات ومنها من فضل عدم تحرير مذكرة من الأساس ومطالبة المواطنين فى حالة فقد بطاقتهم التوجّه إلى مصلحة الأحوال المدنية واستخراج غيرها.

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