تيار الاستقلال يدعو مواطنى السويس لتأييد الدستور

أقام تيار الاستقلال برئاسة المستشار أحمد الفضالى مؤتمرا مساء اليوم بالسويس لتأييد الدستور وحشد المواطنين للتوجه إلى صناديق الاستفتاء والمقرر له يومى 14 و15 يناير الحالى والتصويت بـ"نعم".

بدأ المؤتمر الذى أقيم بإحدى القاعات الخاصة، الذى قدمه الإذاعى أحمد عامر، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء ثم تحدثت أنصاف إسماعيل منسق عام المؤتمر، وأكدت خلال كلمتها، أن مواد الدستور الموجودة بالمسودة النهائية المطروحة للاستفتاء تضمن مواد عظيمة، خاصة المتعلقة بالحريات والمحليات والصحة والتعليم، مطالبة الجميع بالموافقة على الدستور، وقالت "كل يحشد زملاءه فى العمل وأقاربه للذهاب والتصويت بنعم على الدستور".

وقال مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، إن الدستور وضعه مجموعة ونخبة من أفضل السياسيين فى كافة المجالات، وتطرق فى كلمته للمراحل الاقتصادية التى مرت بها مصر، والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد الآن، موضحاً أن الجيش المصرى الحالى هو الدرع الأول والأخير للحفاظ على مصر من الإرهاب.

ورصد أسامه عبد الله إبراهيم مساعد حزب الأحرار، فى كلمته، تاريخ جماعة الإخوان، موضحاً أن الإخوان يحشدون المواطنين للمقاطعة وإيقاف الاستفتاء، لأنه لا يصب فى مصالحهم، مؤكداً أن الشعب المصر واعٍ وسيهزم ما تبقى من هذه الجماعة.

وقال المستشار أحمد الفضالى مؤسس تيار الاستقلال ومؤسس الجمعية العامة للشبان المسلمين، إن الإخوان استغلوا الدين أسوء استغلال وطوعوا الدين لأغراضهم السياسية والدين أكبر منهم والله حافظه، موضحاً أن الإسلام بالفعل والعمل وليس بالمتاجرة، وأن التيار الاستقلال والشعب المصرى سعى للحفاظ على الإسلام من هؤلاء.

وأن مصر تواجه حاليا تحديات لم يشهدها تاريخها، وهى مرحلة فارقة للقضاء على إرهاب من جماعات تستغل وتطوع الدين لمصالحها.

وأضاف أنهم أتوا للسويس لدعوة المواطنين ومناشدة الجميع للتصويت بنعم للدستور حتى نضع أقدامنا على الطريق الصحيح، واستطرد: "لا داعى للخلافات حاليا وعلينا التكاتف لعبور هذه المرحلة".

وناشد الفضالى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردى.