بالصور.. وزير الإسكان يزور الإسماعيلية لمتابعة مشروعات المياه والصرف

استقبل اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية بمكتبه مساء اليوم المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان قادما من محافظة بورسعيد يرافقه اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد وعدد من قيادات وزارة الإسكان والوفد المرافق للوزير.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها محلب لمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة ما يجرى تنفيذه من مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والوقوف على حجم المشكلات والمعوقات التى تعترض سبل تنفيذ هذه المشروعات ودفع عجلة العمل بها ومناقشة الحلول والمقترحات لتذليلها.

وخلال اللقاء استعرض اللواء أحمد القصاص عددا من المطالب العاجلة والخاصة بمشروعات الإسكان بالمحافظة وقد أعلن وزير الإسكان أنه تم الموافقة على تحويل مشروع الـ61 عمارة سكنية بمنطقة السماكين من نظام مشروع الإسكان القومى إلى نظام الإسكان الاجتماعى بعد عمل اختبارات السلامة الإنشائية للعمارات بمعرفة جهاز بحوث البناء بتكلفة مالية قدرها 160 مليون جنيه دعما من الوزارة كما تم الموافقة على ضم مشروع الـ 34 عمارة بإسكان الكوكاكولا إلى مشروع الإسكان الاجتماعى أيضا وتتحمل الوزارة تدبير التمويل المالى اللازم لها، كما تم متابعة الموقف التنفيذى لبدء الأعمال الخاصة بترميم عمارات شارع شل بمنطقة منشية الشهداء، كما تناول اللقاء إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية للإسراع فى الانتهاء من أعمال تعديل مسارات خطوط الصرف الصحى والمياه من مسار مشروع نفق الثلاثينى حتى يتسنى إنجاز كافة الأعمال فى توقيتاتها المحددة وفقا للجدول الزمنى للمشروع.

حضر اللقاء اللواء أحمد زهرة، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية واللواء محمد نصر، رئيس جهاز التعمير والمهندسة عطيات القماش، مدير عام مديرية الإسكان.

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