أخبار عاجلة

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التوأم يقود الأردن لإسقاط جورفان فييرا.. والعميد: ' لست منزها عن الأخطاء '

Google+ Print
التوأم يقود الأردن لإسقاط جورفان فييرا.. والعميد: ' لست منزها عن الأخطاء ' التوأم يقود الأردن لإسقاط جورفان فييرا.. والعميد: ' لست منزها عن الأخطاء '

(/أ ش أ/) - تأهل الأردني لكرة القدم اليوم الأربعاء للدور الثاني بعد فوزه على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جرت بينهما على ملعب نادي "لخويا" ، في الجولة الأخيرة من النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأردن إلى 4 نقاط تصدر بهم المجموعة الثالثة بينما تجمد رصيد المنتخب الكويتي الذي يقوده مدرب الزمالك السابق جورفان فييرا عند 3 نقاط تأهل بها لنفس الدور كأفضل فريق حاصل على المركز الثاني بين المجموعات الثلاث.

وقال حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم – وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم – إن النشامى عمل طيلة الأيام الماضية جاهدا للوصول إلى الحالة الفنية المثالية التي تؤهله لحصد النقاط.

وأكد العميد على أهمية بطولة غرب آسيا لمنتخبات المنطقة وأيضا للأردن.

وأضاف "نحن قدمنا بطموح المنافسة على اللقب وليس المشاركة الشرفية".

وأشار إلى أن النقد يعد أمرا إيجابيا ويجب أن يحترم مهما كان لأنه يثري مسيرة الجهاز الفني.

وأكد على أن الجهاز الفني ليس منزها عن الأخطاء ومن شأن النقد أن يضعه في صورة الأجواء التي تحيط بالمنتخب عدا عن قياس التطلعات الجماهيرية التي يعلم أنها كبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب