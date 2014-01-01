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"الهندسية للسيارات" تبدأ تعاونا مع شركة صينية لتطوير وزيادة الإنتاج

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"الهندسية للسيارات" تبدأ تعاونا مع شركة صينية لتطوير وزيادة الإنتاج "الهندسية للسيارات" تبدأ تعاونا مع شركة صينية لتطوير وزيادة الإنتاج

كتب : محمود الجمل منذ 10 دقائق

كشف عادل جزارين رئيس لجنة السيارات بالمجلس القومي للإنتاج، عن توقيع الشركة الهندسية لصناعة السيارات عقد شراكة مع إحدى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات لتطوير وزيادة الإنتاج، بنحو 1300 أوتوبيس وميكروباص وجرار زراعي جديد خلال العام الجاري.

وأكد جزارين، لـ"الوطن"، أن عمليات الإنتاج تبدأ في يناير الجاري بالنسبة للأوتوبيسات، أما بالنسبة للميكروباص فيبدأ الإنتاج بداية عام 2015.

أوضح أن التعاقد مع الشركة الصينية سيرفع كفاءة الماكينات وتجهيز خطوطها بتكنولوجيا حديثة، بما يتناسب مع أحدث التكنولوجيا العالمية في صناعة مثل هذا النوع من السيارات، متوقعا ارتفاع الإنتاج من 1700سيارة إلى 3000 سيارة.

وقال جزارين إن خطة تطوير وتوسيع الانتاج للشركة تزامنت مع تطوير، البنية التحتية الصناعية من طاقة كهربائية ومولدات بخار.

وتعد الشركة الهندسية إحدى الشركات التي انفصلت عن شركة النصر لصناعة سيارات الركوب في عام 2000، وانضمت للشركة القابضة للصناعات المعدنية ثم صدر قرار لتصفيتها فى عام 2009، ومؤخرا أعلنت وزارة الإنتاج الحربى ضمها إليها لإعادة تشغيلها، تضم 1730 عاملا وفنيا ماهرا على أعلى مستوى من المهارة الفنية.

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