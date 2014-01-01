حمدى قنديل ينعى المنتج الراحل ممدوح الليثى

نعى الاعلامى الكبير حمدى قنديل رحيل المنتج السينمائى ممدوح الليثى فجر اليوم،واصفا الراحل بالصديق العزيز.

> وكتب قنديل عبر صفحته على موقع تويتر.رحل صديق عزيز .. ممدوح الليثى .. الله هو الباقى ..

> يذكر انه تم تشييع جثمان المنتج والسيناريست الكبير ممدوح الليثي، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عاما،ويقام العزاء: يوم الجمعه المقبل بمسجد الحامديه الشاذلية بالمهندسين.

> وولد ممدوح فؤاد الليثي في ديسمبر من عام 1937، وحصل على البكالوريس من كلية الشرطة، ثم ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، عام 1960 ثم دبلوم معهد السيناريو عام 1964.

> وعمل الراحل كضابط شرطة حتى عام 1967، ثم اتجه للعمل بالصحافة وكتابة القصة على صفحات مجلات “روز اليوسف” و”صباح الخير” ومجلة البوليس وجريدة “الشعب”.

> وتدرج الليثي في مناصب عديدة أخرى كان من بينها رئيس قسم السيناريو، عام 1967 ومراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، ومراقب على الأفلام الدرامية، ثم مدير عام أفلام التليفزيون، ورئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقيب المهن السينمائية.