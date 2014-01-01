ريكاردو كواريزما يعود إلى بورتو

لشبونة، (إفي): عاد الجناح البرتغالي ريكاردو كواريزما اليوم مجددا إلى مواطنه بورتو الذي قدم معه أفضل مستوى لديه في الفترة بين عامي 2004 و2008.

وتأتي عودة كواريزما إلى بورتو عقب عدة أعوام قضاها في فرق مختلفة دون تحقيق أي نجاح يذكر.

واستقبل آلاف الجماهير اليوم اللاعب، الذي فقد مكانه في المنتخب البرتغالي، في تدريبات فريق "التنانين" وقاموا بالتصفيق له.

يشار إلى أن كواريزما (30 عاما) كان أنهى ارتباطه بأهلي دبي في مايو ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك الحين.

ووجه اللاعب الشكر للنادي على الثقة التي وضعها فيه وتعهد بمساعدة حامل لقب الدوري البرتغالي على حصد المزيد من الألقاب.