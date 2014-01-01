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بويول: 2013 كان عاما شاقا للغاية

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بويول: 2013 كان عاما شاقا للغاية بويول: 2013 كان عاما شاقا للغاية

برشلونة، (إفي): قال قلب دفاع برشلونة الإسباني كارليس بويول إن عام 2013 المنصرم كان "صعبا للغاية" عليه.

وكتب بويول في حسابه الشخصي على (تويتر) الاجتماعية "2013 كان عاما شاقا للغاية، ولكنني تعلمت خلاله أشياء كثيرة".

وأضاف قائد الفريق الكتالوني "لقد تمكنت من معرفة أصدقائي الحقيقي، ما أتمناه في 2014 هو السعادة والصحة".

يشار إلى أن 2013 يعد من أسوأ أعوام بويول الرياضية حيث أنه ابتعد عن الملاعب لمدة 222 يوما بسبب اصابته في الركبة، ولم يلمس الكرة منذ مشاركته في مباراة ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا في 12 مارس، وحتى 19 أكتوبر في مواجهة أوساسونا.(

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