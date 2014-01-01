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لام: نرغب في تكرار 2013

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لام: نرغب في تكرار 2013 لام: نرغب في تكرار 2013

برلين، (إفي): قال لاعب بايرن ميونيخ الألماني فيليب لام اليوم انه يأمل في نجاح فريقه في تكرار انجازات العام المنصرم.

وفاز بايرن ميونيخ العام الماضي ببطولات البوندزليجا وكأس ألمانيا ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وصرح لام في حوار مع الموقع الرسمي للنادي البافاري "عادة لا يمكن العودة لتكرار ما حققناه العام الماضي، ولكن على الرغم من هذا لدينا رغبة كبيرة في تحقيق هذا الأمر".

وأضاف اللاعب "نرغب في العودة للوصول للمباريات النهائية والتتويج بالألقاب، هذا سيكون التحدي الأكبر بالنسبة لنا".

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