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انخفاض هرمون التستوستيرون يضعف الرغبة الجنسية عند الرجال

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انخفاض هرمون التستوستيرون يضعف الرغبة الجنسية عند الرجال انخفاض هرمون التستوستيرون يضعف الرغبة الجنسية عند الرجال

كتب : نورهان السبحي الأربعاء 01-01-2014 16:09

هرمون التستوستيرون هو هرمون موجود في الجسم، يمثل القوة الدافعة وراء الدافع الجنسي عند الرجال، وهو السبب وراء وجود الشعر على صدر الرجل.

وبعد سن الـ30 يعاني معظم الرجال من انخفاض تدريجي في هرمون التستوستيرون، فضلا عن انخفاض درجة الرغبة الجنسية، ما يجعل كثيرا من الرجال يعتقدون خطأ أن عدم وجود رغبة جنسية لديهم هو ببساطة بسبب كبر السن.

ويعاني الكثير من الرجال المسنين بانخفاض في مستوى هذا الهرمون، وهناك علامات شائعة على انخفاض مستوى التستوستيرون، ولكن على الجانب الآخر توجد علامات خفية منها:

• انخفاض الدافع الجنسي (الرغبة الجنسية).

• عدم القدرة على الانتصاب.

• التعب و انخفاض مستوى طاقة الإنسان.

• صعوبة في التركيز.

• الاكتئاب.

• الشعور بالإحباط.

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