إضراب جزئي لأطباء أسيوط للمطالبة بمساواتهم بالدول الأخرى

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك الأربعاء 01-01-2014 17:05

بدأ اليوم أطباء وصيادلة مستشفيات مديرية الصحة بمحافظة أسيوط إضرابهم، وذلك استجابة لدعوة النقابة العامة للإضراب، احتجاجا على عدم توفير كادر خاص للأطباء أسوة بالهيئات والوزارات الحكومية في الدول الأخرى وتسبب الإضراب في توقف العمل من الأطباء والصيادلة بعدد من المستشفيات يصل إلى 70%.

ومن جانبه، أكدا لدكتور أحمد عبدالحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن جميع مستشفيات المحافظة شهدت إضرابا جزئيا للأطباء والصيادلة، ما تسبب في سير العمل ببطء، على حد تعبيره.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الإضراب شمل العيادات الخارجية، ما تسبب في تكدس المرضى، خاصة بالمستشفيات المركزية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الإضراب لم يشمل أقسام الكلى والعناية والحوادث بجميع أنواعها.