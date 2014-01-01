نصائح للتعامل مع أشهر 5 علامات لحدوث الحمل

كتب : نورهان السبحي الأربعاء 01-01-2014 17:09

إذا كنتي لا تعرفين إذا كنت حاملًا أم لا، فيمكنك القيام باختبار الحمل؛ ولكن إذا كان الوقت مبكرًا للحصول على نتائج دقيقة فهناك علامات خفية لظهور الحمل تشمل: "التعب والغثيان وكثرة التبول وثقل خفيف للثدي"، وهناك بعض النصائح التي يقدمها الخبراء حول كيفية التعامل مع هذه الأعراض.

1- التعب: يعد الشعور بالتعب الشديد بدون سبب واضح، أكثر العلامات شيوعًا للحمل، وينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول المشروبات المليئة بمادة الكافين، وللقضاء على التعب يمكن الاسترخاء والراحة.

2- الرغبة في الطعام: إذا كنت تجدين رغبة قوية في تناول الطعام وتشعرين دائمًا بالجوع الشديد، فهذا ربما يكون دليلًا على الحمل، ولكن يجب أن تحاولي قدر الإمكان أن تتحكمي في رغبتك الجامحة في الطعام.

3- الحساسية تجاه الروائح: الروائح الكريهة مثل دخان السجائر قد تجعلك تشعرين بالنفور في مراحل الحمل المبكرة، ويجب أن تتجنب الحامل التعرض لأي من الروائح والدخان، وخاصة دخان السجائر لأنه ضار لصحة الأم والطفل.

4- الغثيان والقيء: الغثيان والقيء يمثلان الدلائل الأولية على الحمل، وللتغلب على هذه المشكلة ينصح الخبراء بضرورة عدم ترك المعدة خاوية فضلًا عن ضرورة تناول وجبات منتظمة.

5- التبول المستمر: تعاني السيدات في مراحل الحمل المبكرة من كثرة التبول، ويقول الخبراء إنه لا توجد طريقة ما لمعالجة هذا الأمر.