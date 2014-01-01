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"خفّض وزنك بدون أن تغلق فمك".. مجموعة أطعمة تساعدك على التخسيس

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"خفّض وزنك بدون أن تغلق فمك".. مجموعة أطعمة تساعدك على التخسيس "خفّض وزنك بدون أن تغلق فمك".. مجموعة أطعمة تساعدك على التخسيس

كتب : نورهان السبحي الأربعاء 01-01-2014 17:14

السمنة مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويلجأ البعض منهم باتباع نظام تخسيس صارم يمتنع فيه عن تناول مأكولات كثيرة حتى المفيد منها، ويؤكد الخبراء أن هناك أنواعًا معينة من الأطعمة التي تساعد على خفض الوزن منها:

1- الفاصوليا

الفاصوليا هي مصدر كبير للبروتين، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتعد بطيئة الهضم، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يمنع الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

2- الشوكولاتة الداكنة

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن مدمني الشوكولاتة من عيّنة الدراسة الذين تم إعطاؤهم الشوكولاتة الداكنة تناولوا كمية من الطعام أقل بمعدل 15% من نظرائهم الذين تناولوا شوكولاتة الحليب.

3- البيض والسجق

وجبة إفطار غنية بالبروتين قد تساعدك على مقاومة الرغبة في تناول وجبة خفيفة طوال اليوم، وفي دراسة أُجريت على مجموعة من النساء الشابات اللاتي يعانين من السمنة المفرطة، وجدوا أن النساء اللاتي بدأن يومهن من خلال تناول حوالي 35 جرامًا من البروتين، شعروا بالامتلاء والشبع، وشملت وجبة الإفطار البيض والسجق.

4- المكسّرات

أثبتت نتائج دراسة حديثة أن من يأكلون المكسّرات، يقومون بتناول كميات أقل من الطعام، وتشمل المكسّرات اللوز والفول السوداني والجوز، وهي كلها مفيدة جدًا.

5- التفاح

أثبتت نتائج البحوث أن الفاكهة بكاملها تضعف الشهية بطريقة لا تقوم بها عصائر الفاكهة، وذلك لأن ثمار الفاكهة تحتوي على المزيد من الألياف ويعد التفاح من الفاكهة التي تساعد على الشعور بالشبع.

6- الزبادي

يعد الزبادي مفيدًا وصحيًا جدًا لمحيط الخصر، وأثبتت الدراسات أن الزبادي يتربط ارتباطًا وثيقًا بفقدان الوزن.

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