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محافظ المنيا: غلق 106 محاجر وسط الأحياء السكنية حفاظا على صحة المواطنين

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محافظ المنيا: غلق 106 محاجر وسط الأحياء السكنية حفاظا على صحة المواطنين محافظ المنيا: غلق 106 محاجر وسط الأحياء السكنية حفاظا على صحة المواطنين

كتب : إسلام فهمي وخديجه العادلي الأربعاء 01-01-2014 19:08

عقد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ قرار إغلاق ونقل كل المحاجر الموجودة داخل كردون مدينة المنيا الجديدة حفاظًا على صحة المواطنين بالمدينة عقب تقدمهم بالعديد من الشكاوى.

وقال المحافظ إنه لن يسمح بوجود أي محاجر وسط الأحياء السكنية بمدينة المنيا الجديدة وإن المهلة الممنوحة لأصحاب المحاجر لغلق ونقل محاجرهم من وسط الأحياء السكنية بمدينة المنيا الجديدة انتهت وإنه سيتم عقد اجتماع مع أصحاب تلك المحاجر التي لم تلتزم حتى الآن لإبلاغهم بسرعة تنفيذ القرار.

وأوضح المحافظ أنه تم غلق 106 محاجر ونقلهم بأماكن بديلة بعيدًا عن الأحياء السكنية، وأشار إلى أنه تم تكليف رئيس جمعية المحاجر وإدارة البيئة وجهاز شؤون البيئة بضرورة التنبيه المشدد للإخلاء الفوري وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وحضر الاجتماع اللواء أسامة ضيف، السكرتير العام، والمهندس أحمد دسوقي، رئيس جهاز المنيا الجديدة، ورضا خلاف، مدير مشروع المحاجر والأجهزة المختصة.

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