بالصور نجمات يشبهن البطة وأخريات القطة!

تحرص النجمات على أن تطّل على السجادة الحمراء بأجمل وأفضل إطلالة، إذ تكون محطّ أنظار الجميع.

قد يهمك: بالصور: نجمات جعلن من شفاههنّ شفاه بطّة!

وبهذه المناسبة، تقول بعض الدراسات أنّ المرأة التي تتعرّض بشكل مستمر للأضواء هي عرضة للإصابة بهوَس الجمال. من هنا، تلجأ النجمات للخضوع لعمليات التجميل بهدف تحسين المظهر؛ وفي النهاية، تطّل النجمة بوجه مختلف عمّا كانت عليه في السابق، إلى أن اكتشفنا أنّ فئة من النجمات تنتمي بشكل وجهها إلى البطة، وأخريات إلى االقطة.

وجه البطة: هو الوجه الذي يأخذ شكلاً طولياً مع شفاه بارزة كالبطة.

وجه القطة: هو الوجه المستدير- العريض مع عيون واسعة.

شاهدي البوم نجمات من دون مكياج

من برأيك أجمل؛ النجمة البطّة أم القطّة؟

تابعي هنا:

أشهر عارضات الأزياء من دون مكياج!

ما تخفيه النّجمات تحت المكياج؟

نجمات عرب بمكياج حيادي