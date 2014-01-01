مولودان في مستشفى خورفكان ودبا عام 2014

احتل المواليد الذكور المركز الأول في قائمة مواليد العام الجديد 2014 وتفوقوا على الإناث مقارنة بالأعوام الماضية، بلغ عددهم 2 وهما بصحة جيدة، ومن الجنسية الإماراتية.



> فيما ودع العام الماضي ثلاثة مواليد ذكرين وأنثى، دون ولادة واحدة لأول مرة بخورفكان، وذلك وفقا لإحصائيات أقسام النساء والولادة بمستشفيي خورفكان ودبا.

حيث يعتبر مولود المواطن خميس سالم من مدينة دبا الأول بحسب توقيت الولادات بين المستشفيين. والذي جاء ابنه إلى عالم الدنيا عند الساعة الخامسة والنصف فجرا، حيث لم يختر له اسما للآن، وبينما كان يقبله ويحتضنه فرحا بقدومه، كانت الفرحة تسابق الزمن في عين خالد علي النقبي وهو يحتضن ابنه الذي ولد في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق ظهرا، واختار له اسم " غانم " لينضم إلى أشقائه الآخرين.

> مشيرا إلى أنه اليوم في قمة سعادته وأن فرحته باتت فرحتين بحلول العام الجديد وقدوم مولوده الرابع.

وتضرع جميع الآباء والأمهات وهم يستقبلون أبناءهم الجدد أن يحفظ الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة احتفاءً به في إطار حملة " شكرا خليفة " ، داعين الله أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديمه للإمارات وشعبها.

ومثلما فرح الآباء والأمهات بقدوم المواليد، كان مدير مستشفى دبا عبدالله سالم الكعبي أكثر فرحا، وهو ما عبر عنه بقوله: " أشكركم على زيارتكم للمستشفى واستقبالكم مواليد العام الجديد بالتهاني، لافتا إلى أن جميع حالات الولادة تكللت بالنجاح، وأن هذه السنة حظيت بمولود واحد مقارنة بالعام الماضي، وكما أن المواليد الذكور الأوفر حظا". متمنيا لجميع المواليد مستقبلا مشرقا والشفاء العاجل لأمهاتهم.