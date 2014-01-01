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«يديعوت أحرونوت»: إسرائيل قد تواجه «تسونامي جهادي» في 2014

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«يديعوت أحرونوت»: إسرائيل قد تواجه «تسونامي جهادي» في 2014 «يديعوت أحرونوت»: إسرائيل قد تواجه «تسونامي جهادي» في 2014

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إسرائيل قد تكون في مواجهة في عام 2014 مع «تسونامي جهادي» على حدودها، خاصة مع سوريا، وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنه على الجيش وأجهزة المخابرات الإسرائيلية إعداد بنية تحتية استخباراتية وعملياتية تسمح بالقيام بعمليات قتالية في مواجهة التسونامي الجهادي الموجود على حدود إسرائيل، خاصة مع سوريا».

وأشارت الصحيفة إلى أن الـ«تسونامي الجهادي» يتشكل من «مسلمين سُنة سلفيين متعصبين، يعملون في صفوف القاعدة أو بتكليفات منها، ونجحوا في وضع يدهم على كميات كبيرة من السلاح المتطور، من مخازن الجيش السوري، بعد سيطرة جبهة النصرة وجبهات إسلامية أخرى عليها، إضافة إلى السلاح الليبي المستمر في التدفق على الجماعات السلفية الناشطة في سيناء وقطاع غزة».

وأضافت الصحيفة أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية قلقة من «جبهة النصرة» التي تعمل في سوريا، والتي تضم في صفوفها حوالي 10000 مقاتل ذوي خبرة، من بينهم 1000 أجنبي من أوروبا وآسيا، مشيرة إلى أن «هذا الكيان الكبير الذي يتبع القاعدة، بشكل مباشر، إذا ما سيطر على سوريا سيوجهون تعصبهم وسلاحهم المتراكم ضد إسرائيل»، بحسب الصحيفة.

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