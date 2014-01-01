"النجار" ينشر رسائل تهديد بالقتل وصلته منذ يومين.. ويطالب بالتحقيق فيها

كتب : محمد شنح الأربعاء 01-01-2014 16:56

استنكر الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، رسائل التهديد التي وصلت إليه عبر هاتفه المحمول خلال اليومين الماضيين.

ونشر النجار، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددًا من تلك الرسائل، معقبًا عليها بقوله "رسائل التهديد بالقتل مستمرّة منذ يومين، وآخرها رسالة من طارق حجي المقيم بلندن، الرسالة تم إرسالها لي ولعدد من الشخصيات، إهداء إلى النائب العام ورئيس الجمهورية القاضي المحترم، جريمة التحريض على العنف والقتل ما عقوبتها".

وجاء في نص إحدى الرسائل "أنا واثق من أن نهايتك ممزقًا لحد الموت على يد المصريين هي قاب قوسين أو أدنى.. طارق حجي".

وكان النجار، قد تقدم ببلاغ إلى النائب عام أمس، للتحقيق في التسريبات التي نُشرت مؤخرًا له ولعدد من النشطاء السياسيين، والتي وصفها بأنها محاولة اغتيال معنوي له.