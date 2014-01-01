أخبار عاجلة

ماذا تفعل عند تعرض طفلك للإغماء؟ -
مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"النجار" ينشر رسائل تهديد بالقتل وصلته منذ يومين.. ويطالب بالتحقيق فيها

Google+ Print
"النجار" ينشر رسائل تهديد بالقتل وصلته منذ يومين.. ويطالب بالتحقيق فيها "النجار" ينشر رسائل تهديد بالقتل وصلته منذ يومين.. ويطالب بالتحقيق فيها

كتب : محمد شنح الأربعاء 01-01-2014 16:56

استنكر الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، رسائل التهديد التي وصلت إليه عبر هاتفه المحمول خلال اليومين الماضيين.

ونشر النجار، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عددًا من تلك الرسائل، معقبًا عليها بقوله "رسائل التهديد بالقتل مستمرّة منذ يومين، وآخرها رسالة من طارق حجي المقيم بلندن، الرسالة تم إرسالها لي ولعدد من الشخصيات، إهداء إلى النائب العام ورئيس الجمهورية القاضي المحترم، جريمة التحريض على العنف والقتل ما عقوبتها".

وجاء في نص إحدى الرسائل "أنا واثق من أن نهايتك ممزقًا لحد الموت على يد المصريين هي قاب قوسين أو أدنى.. طارق حجي".

وكان النجار، قد تقدم ببلاغ إلى النائب عام أمس، للتحقيق في التسريبات التي نُشرت مؤخرًا له ولعدد من النشطاء السياسيين، والتي وصفها بأنها محاولة اغتيال معنوي له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط