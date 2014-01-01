في لقائه مع علي جمعة.. وزير التعليم يمنح "الفرصة الثانية" للمتسربين

علي جمعة: التعليم هو المدخل الوحيد لمصر إلى بوابة الحضارة

كتب : توفيق شعبان الأربعاء 01-01-2014 17:40

التقى الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير؛ لتوطيد أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجال التعليم.

أكد أبوالنصر خلال اللقاء أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بدراسة مشروع تأهيل المتسربين من التعليم، مشيرًا إلى أنه تم حصر عددهم بالرقم القومي الخاص بهم عن طريق عمل إحصائية للمواليد الذين يبلغ سنهم الآن من 8 إلى 12 سنة، وحساب الفرق بين هذا الرقم وبين مجموع الطلاب المسجلين في مدارس التربية والتعليم والأزهر والمقيمين في الخارج.

وأشار الوزير إلى أن هذا العدد يتمثل في مليونَي متسرب من التعليم، كاشفًا عن اتجاه التعليم للاستعانة بمشروع "الفرصة الثانية" المطبق في فرنسا، مؤكدًا أنه سيتم إعطاء مبلغ مالي لأولياء أمور المتسربين من التعليم لتعويضهم عن الدخل الذي كانوا يحصلون عليه من تشغيل أبنائهم.

ولفت الوزير إلى عدم قابلية استغلال هذا الأمر من قبل البعض؛ لأن المتسربين معروفون بالاسم والرقم القومي، ولا يوجد مجال لحدوث خطأ في هذا الموضوع.

وأشار الوزير إلى أنه يتم الآن إعداد مشروع قانون لتوقيع عقوبة على أولياء أمور المتسربين من التعليم باعتبارهم قنابل موقوتة تهدد الاستقرار وتسهم في إشعال الأزمات.

طالب الوزير الدكتور علي جمعة بالتعاون مع الوزارة هذا المشروع، لافتًا إلى أن مؤسسة "مصر الخير" من أكثر مؤسسات المجتمع المدني تعاونًا مع التعليم.

من جانبه أكد الدكتور علي جمعة أن مصر لن تدخل إلى بوابة الحضارة إلا من خلال التعليم، مشيرًا إلى استعداد المؤسسة الكامل للتعاون مع الوزارة في أي مجال.

وأعرب جمعة عن تقديره لشخص الوزير وثقته في الجهود التي تتم في الوزارة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أنها مجهودات غير مسبوقة، وقال: نكون سعداء عندما نجد المسؤول المتفهم الذي يرغب في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.