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عبدالعزيز: وضعنا خطة لتوعية شباب الأزهر لمواجهة استغلال "الإرهابيين"

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عبدالعزيز: وضعنا خطة لتوعية شباب الأزهر لمواجهة استغلال "الإرهابيين" عبدالعزيز: وضعنا خطة لتوعية شباب الأزهر لمواجهة استغلال "الإرهابيين"

كتب : زياد السويفى الأربعاء 01-01-2014 17:51

قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، لـ"الوطن"، إن الوزارة وضعت خطة لتوعية شباب وطلاب جامعة الأزهر بالتعاون مع جامعة الأزهر ومشيخة الأزهر الشريف، موضحًا أن الخطة تتضمن ندوات ورحلات وحوارت شبابية تهدف إلى توجيه الشباب وتوضيح الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بعيدًا عن الصورة السلبية التي تجعلهم فريسة في قبضة الإرهابيين واستغلالهم في أعمال تخريبية تضر بالمصلحة العامة.

وأكد عبدالعزيز أن دور الأزهر هام في الفترة المقبلة لذا علينا ألا نتجاهل ما يحدث به الآن من طلابه داخل الحرم الجامعي، وأوضح أن هذه الخطة ستنفذ بشكل مستمر على مدار العام.

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