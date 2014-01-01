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"جمارك بورسعيد" تضبط حاويتيّ سجائر مغشوشة قادمة من الصين

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"جمارك بورسعيد" تضبط حاويتيّ سجائر مغشوشة قادمة من الصين "جمارك بورسعيد" تضبط حاويتيّ سجائر مغشوشة قادمة من الصين

كتب : عبدالعزيز المصري الأربعاء 01-01-2014 18:03

تمكنت أجهزة المكافحة بجمارك بورسعيد من ظبط حاويتين قادمتين من الصين محملتين بسجائر مغشوشة وتحمل علامة تجارية مقلدة لاحدى الماركات العالمية.

قال محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك بانه وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية تشير الى أن الحاويتين تحملان كميات صخمة من السجائر المهربة وبالكشف بمعرفة لجنة جمركية مشتركة تبين وجود 38 كرتونة سجائر صينى و 402 كرتونة صناعة سويسرية .

اضاف أن القيمة الجمركية على هذه الكميات بلغت نحو 18 مليون جنيه وقد تم تحرير محضر بالواقعة والتى احيلت الى نيابة الميناء حيث يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

واكدالصلحاوى حرص وزارة المالية على التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية المعنية لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والوقوف امام محاولات التهريب والعبث بمقدرات البلاد الاقتصادية.

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