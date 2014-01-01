المالية : 464 الف طبيب يستفيد من قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية

الخدمة الفعلية والإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطن معيار للحصول علي المزايا

كتب : عبدالعزيز المصرى الأربعاء 01-01-2014 18:20

قالت وزارة المالية ان القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية الذي تم إقراراه أمس من مجلس الوزراء يستفيد منه نحو 464 الف من الأطباء وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.

أكدت أن الكل سيتساوى في الحصول على المزايا الجديدة وبناء علي سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح ذلك هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية الي المستوي الذي يليق بمصر.

كما سيتم بالتنسيق والتعاون مع نقابات المهن الطبية الاتفاق علي قواعد عادلة وشفافة لعمليات توزيع أطباء التكليف والنيابة والنقل والإعارة والندب لتضمينها في اللائحة التنفيذية للقانون.

اضافت تم الاتفاق علي إقرار بدل إضافي تحت مسمي بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من اول يناير 2014 وقيمته 120 جنيه شهريا ترتفع علي مراحل لتصل الي 200 جنيه في اول يوليو 2016، مع استمرار صرف بدل العدوي بنسبته الحالية و مضاعفة الفئات المعمول بها حاليا كبدل طبيعة العمل والحرمان للصيادلة .

كما تم الاتفاق علي أحقية الاطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد اقصي لعدد ايام السهر والمبيت ، وزيادة نسب المكافاة التشجيعية التي كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمات علاجية من غير أهل المحافظات النائية والحدودية الصادر بها قرار رئيس الوزراء كمقابل للتخصصات الطبية النادرة لتصبح بنسب تتراوح بين 200% و600%، واى مناطق اخرى تحدد بقرار من رئيس الوزراء .

وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يصرف مع الراتب الشهرى و يبلغ 450% من الراتب الاساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الاسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي,كما يتدرج الحافز المالي الاضافي والذي تم اقراره لاول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري الي 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الاداء ، بالاضافة لذلك يصرف حافز طواريء للاطباء الاخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفني الاسعاف بالطواريء بنسبة 50%.

الجدير بالذكر أنه تم إقرار أيام للسهر والمبيت لأول مرة للطبيب المكلف حديثاً بفئات وحد اقصى 10 أيام لكل منها.

وقالت المالية أن القانون نص علي إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز او مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة او غير ممولة، ويُحظر إصدار أية قرارات مالية لإثابة المخاطبين بهذا القانون إلا عن طريق رئيس مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك ومصادر تمويلها.

اوضحت انه من الصعوبة بمكان تغيير أساسي المرتبات كما يطالب البعض حيث أنه لابد من الالتزام بالقواعد الواردة فى القانون 47 لسنة 1978 والذي ينظم أوضاع العاملين المدنيين بالدول جميعها بما فيها أصحاب القوانين الخاصة والمعروفين باسم أصحاب الكادرات الخاصة.

اشارت ان كل الحوافز والمزايا التى تم اقرارها للمهن الطبية تخضع للمعاشات طبقا لأحكام قانون كل جهة فضلاً عن القواعد العامة المنظمة للمعاشات فى البلاد .