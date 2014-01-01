العراق يصدر 2.341 مليون برميل يوميا الشهر الماضى

صرح عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، بأن متوسط صادرات النفط الخام العراقية الشهر الماضى بلغ 2.341 مليون برميل يوميا غالبيتها من الحقول الجنوبية.

وقال جهاد فى تصريح عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر ديسمبر الماضى بلغت 2.341 مليون برميل يوميا موزعة بواقع 2.081 مليون برميل من الحقول الجنوبية و260 ألف برميل من حقول كركوك الشمالية".

وأضاف: "حققت الصادرات العراقية إيرادات مالية تجاوزت 7 مليارات و470 مليون دولار حيث كان سعر برميل النفط العراقى 102.9 دولار للبرميل الواحد".

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