بالفيديو – أوسكار يمثل لحصد ركلة جزاء.. فماذا سيفعل مورينيو؟!

في الاسبوع الماضي، طالب جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بمعاقبة لاعب ليفربول لويس سواريز بسبب تمثيله للحصول على ركلة جزاء.. فماذا سيفعل البرتغالي حاليا مع نجمه اوسكار؟

أوسكار في مباراة ساوثامبتون دخل كبديل، وفي لمساته الأولى باللقاء دخل منطقة جزاء خصمه ثم أسقط نفسه دون احتكاك.

كانت نية البرازيلي الحصول على ركلة جزاء، لكن في النهاية الحكم لم يمنحه أي شيء.

مورينيو في الاسبوع الماضي قال عن سواريز: "كيف للاعب مدهش مثله أن يفقد الاحترام بمحاولات الغوض التي يقوم بها؟ أعلم جيدا أن أساليب التحايل تلك متعارف عليها في أمريكا الجنوبية ولكنه بحاجة لإيجاد حل لمشكلة التمثيل."

وتابع مورينيو "على سواريز أن يدرك الفارق بين الثقافة الأوروبية والثقافة اللاتينية في كرة القدم، الوضع في إنجلترا مختلف تماما عن الوضع في أوروجواي."

وأضاف مورينو "يستحق اللاعب الحصول على العقوبة لمحاولته خداع حكم المباراة."