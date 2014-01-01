بالفيديو - الحظ الحسن يهدي توريس هدفا لتشيلسي

ساهم الحظ في منح فرناندو توريس مهاجم تشيلسي فرصة التسجيل، اقتنصها النينو ووضع البلوز في المقدمة خلال لقاء ساوثامبتون.

تشيلسي تأخر في التسجيل حتى الدقيقة 60 خلال مباراة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثم سدد أوسكار كرة مقوسة، لحسن حظه اصطدت بقدم لاعب ساوثامبتون فغيرت اتجاهها وخدعت الحارس.

لكن من سوء حظ أوسكار أن الكرة لم تسكن الشباك.

ثم من جديد جاء الحظ الحسن بأن وصلت الكرة تماما أمام توريس، ليقتنصها النينو برأسه مسجلا الهدف.



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