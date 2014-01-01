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انتصار سهل لليفربول على هال.. والمحمدي يهدر هدفا

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انتصار سهل لليفربول على هال.. والمحمدي يهدر هدفا انتصار سهل لليفربول على هال.. والمحمدي يهدر هدفا

أسقط ليفربول منافسه هال سيتي في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين نظيفين دون عناء يذكر.

ليفربول كان الطرف الأقوى في اللقاء، وانتزع النقاط الـ3 ليرفع رصيده إلى 39 نقطة متأخرا بـ5 نقاط عن الصدارة التي يعتليها مانشستر سيتي.

جاء الهدف الأول لليفربول من المدافع الدنماركي دانيل أجر في الدقيقة 36.

وسجل لويس سواريز الهدف الثاني لليفربول من ركلة حرة مباشرة رائعة الجمال، في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

ورفع نجم أوروجواي رصيده من الأهداف إلى 20 هدفا في صدارة هدافي المسابقة الإنجليزية الممتازة.

شهد اللقاء مشاركة أحمد المحمدي أساسيا، وأهدر النجم المصري فرصة هال الأبرز في اللقاء بعد تحرك رائع منه أوصله لحدود منطقة الجزاء، ثم سدد فوق العارضة.

وثبت هال سيتي في المركز الـ10 بجدول الدوري.

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