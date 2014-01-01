ماهر عبد العزيز: خيري رمضان وكريم شحاتة إضافة لـ"راديو مصر" وسننافس الفضائيات الإخبارية

كتب : انتصار حسني الأربعاء 01-01-2014 17:00

قال ماهر عبد العزيز، رئيس إذاعة "راديو مصر"، إن المتابعة الدقيقة للأخبار والأحداث تأتى على رأس الأخبار فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصر، بسبب الأحداث الكثيرة والمتغيرة على مدار اليوم، وكل ذلك لا يتم فقط من خلال الخدمات والنشرات الإخبارية علي رأس الساعة، ولكن من خلال برامج الإذاعة المفتوحة على الهواء مباشرة، والتى تخرج للمستمع في إطار شيق ومقبول، وتعطي بعدا لمستمع الإذاعة الذي ربما لا يشاهد تلك الأحداث، وذلك من خلال فريق العمل بالإذاعة الذى أصبح له جمهوره بفضل تميزهم فى الأداء أمام الميكرفون.

وأضاف "عبد العزيز" فى تصريح خاص لـ"الوطن": "إننا ننافس وسائل الإعلام والفضائيات الإخبارية الأخري بكل قوة، ونحاول أن نكون في صدارة المصادر التي يحصل منها الجمهور علي الأخبار والمعلومات.

كما أكد أن خريطة البرامج تشهد حاليا تطورا ملحوظا بانضمام عدد من نجوم الإعلام الى الإذاعة مثل خيرى رمضان الذى سيقدم برنامجا يوميا، وأيضا كريم حسن شحاتة، كما أن هناك إقبالا كبيرا من وكالات خاصة تسعي لمشاركتنا إنتاج البرامج والمحتوي حسب المعايير التي نضعها لأننا نعي جيدا أننا قناة أخبار، والخبر هو البطل دائما.