شرطة دبي تتلقى شكر أجهزة مكافحة المخدرات في العالم

تلقت شرطة دبي رسائل شكر من مختلف أجهزة مكافحة المخدرات في العالم على تعاونها غير المحدود و تزويدهم بمعلومات أمنية قيمة مكنتهم في غضون الأشهر الماضية من إحباط عدد من عمليات تهريب المخدرات إلى بلدانهم وإلقاء القبض على المهربين وضبط ما بحوزتهم من مخدرات.

وقال اللواء خبير عبدالجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ان رسائل الشكر - التي تلقتها الادارة من كينيا ونيجيريا وبنغلاديش وأنغولا ونقلها ضابط الارتباط الأميركي بدبي - جاءت بعد ان تمكنت الجهات الأمنية المختصة في الإدارة من خلال تعاونها مع العديد من أجهزة مكافحة المخدرات في العالم من إحباط ثماني عمليات دولية لتهريب المخدرات ثلاث منها كانت متوجهة إلى لاغوس بنيجيريا والخمس عمليات الباقية إلى أنغولا وبنغلاديش وكينيا وأبيدجان وباكستان.

وأوضح ان امرأتين آسيوتين وستة رجال أحدهم من أمريكا الجنوبية تورطوا في تلك العمليات حيث بلغ الوزن الإجمالي للمخدرات المضبوطة 16 كغ من مخدر الكوكايين ..واصفا الوسائل التي لجأ اليها المتورطون لإخفاء المخدرات بأنها متنوعة إذ عمدت إحدى المتهمتين وكانت متوجهة إلى أنغولا إلى تهريب ما وزنه 8 كغ و802 غرام داخل طرد مسطح فيه عدد من حقائب اليد النسائية حيث وجد المخدر ما بين بطانات الحقائب والسطح الخارجي فيما ضبطت المتهمة الأخرى في كراتشي وبحوزتها 1 كغ 920 غراما من الكوكايين داخل حقيبة أمتعتها بينما ضبطت السلطات المختصة بمطار لاغوس أفريقيا قام بتهريب 1كغ و435 غراماً من الكوكايين مصنعة على شكل أزرار خياطة وذلك بفعل المعلومات الهامة التي قدمتها شرطة دبي بخصوص المتهم.

وتابع انه تم القاء القبض أيضاً على أفريقيين اثنين في المطار ذاته بحوزة الأول منهما 1 كغ و18 غراماً من الكوكايين المخدر مخبأة في صندوق خشبي للمجوهرات و18 كبسولة كوكايين مخدرة ابتلعها الثاني الى جانب القاء القبض على اثنين آخرين في نيروبي حاولا تهريب الكوكايين عبر أحشائهما الأول منهما بحوزته 28 كبسولة بوزن 659 غراما والثاني 26 كبسولة بوزن 711 غراما.

وقال ان السلطات المختصة بمطار دكا في بنغلاديش تمكنت بفعل معلومات شرطة دبي من إلقاء القبض على شخص من أمريكا الجنوبية في أحد الفنادق بعد تسهيل مروره من المطار لأغراض أمنية وكان بحوزته 2 كيلوغرام من مخدر الكوكايين.

وعلى الصعيد المحلي أفاد اللواء العسماوي بتمكن الجهات المختصة بمكافحة المخدرات في شرطة دبي من إلقاء القبض على المدعوة "إم سي اس" آسيوية الجنسية في مطار دبي الدولي بموجب معلومات أمنية دقيقة متوفرة بشأنها وذلك بتهمة محاولة ادخال كبسولة متوسطة الحجم وزنها 1 كغ و190غراما من مخدر الكوكايين تحت ملابسها الداخلية.

وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات، أفادت بأنها أحضرت هذه الكمية من الكوكايين من البرازيل بتكليف لها من أحد الأشخاص مقابل مبلغ من المال .. وعليه تم تحويل المتهمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بعد أن أسندت إليها تهمة جلب وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأكد اللواء العسماوي ان "التعاون الدولي" يشكل محوراً رئيساً من المحاور التي يقوم عليها عمل الإدارة وأنه بفعل تعاون الأجهزة المختصة بهذا الشأن ممثلة بوزارة الداخلية باتت لدولة الإمارات مكانة مرموقة وسمعة عالمية مشرفة بين الأوساط الدولية المعنية بشؤون مكافحة الاتجار والتهريب والترويج للمخدرات في العالم .. واصفاً جهود شرطة دبي بالمتميزة في هذا المجال مما أدى إلى توفر قاعدة معلومات دولية لديها تمكنها من معرفة أدق التفاصيل عن النشاطات الإجرامية التي يأتي بها تجار ومهربو المخدرات في العالم والتعاون والتواصل مع مختلف الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الشأن.