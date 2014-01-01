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الفجيرة تشهد زحاماً غير مسبوق احتفالاً بالسنة الجديدة

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الفجيرة تشهد زحاماً غير مسبوق احتفالاً بالسنة الجديدة الفجيرة تشهد زحاماً غير مسبوق احتفالاً بالسنة الجديدة

توافدت مساء الامس آلاف السيارات من موطنين ومقيمين على ارض الدولة عند منطقة مظلات الفصيل بالفجيرة القريبة من الشاطئ للاحتفال بالعام الجديد وإطلاق الالعاب النارية.

وشهدت المنطقة زحاما غير مسبوق من السيارات والعائلات التي افترشت الارض في أجواء احتفالية جميلة،  وقد بدأت الحشود تتجمع بوقت قصير قبل ان تدق عقارب الساعة وتعلن عن الدخول للسنة الجديدة من العام 2014 مودعة عام 2013.

 لتزدان سماء الفجيرة وتشرق بالألعاب النارية التي أضاءت السماء بألوانها الزاهية، وغطت المنطقة أصوات الموسيقى لتعكس البهجة والسرور لدى الناس،

 وغطت الابتسامة الوجوه التي تعبر عن أمينات بعام مليء بالإنجازات والأعمال الخيرة وعم شعور بالراحة والطمأنينة على ارض الأمن والأمان ارض دولة الامارات العربية المتحدة.
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