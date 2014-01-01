زاباتا لا يرغب في الرحيل عن ميلان

أ ش أ - نفى الكولومبي كريستيان زاباتا مدافع ميلان الأنباء التي تتردد عن قرب انتقاله إلى مانشستر يونايتد، مؤكدا أنه سعيد حاليا في الروزنيري ويرغب في الاستمرار فيه.

وانضم زاباتا إلى العملاق الإيطالي على سبيل الإعارة في صيف 2012 قادما من فياريال الإسباني كي يحل محل تياجو سيلفا الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.

وبدأ زاباتا -الذي وقع عقدا دائما مع الميلان العام الماضي- يلفت انتباه المسؤولين فى الاولد ترافورد إليه إلى حد أن الكثير من التقارير أشارت إلى أنهم يدرسون تقديم عرض لشرائه.

غير أن زاباتا الذي يبلغ من العمر 27 عاما قال - في تصريحات أدلى بها لإحدى القنوات التليفزيونية الإيطالية - إن كل ما يتردد عن قرب انضمامي إلى مانشيستر يونايتد يعد مجرد تكهنات، حيث أننى لا أفكر فى الرحيل عن الميلان بل أرغب فى البقاء فيه حتى نهاية عقدى فى عام 2016.

وكان زاباتا قد كشف فى وقت سابق النقاب عن أنه رفض فرصة سنحت له كى يلعب فى البرمير ليج فى عام 2011 حيث فضل أن ينتقل إلى الفياريال بدلا من الانضمام الى ليفربول.