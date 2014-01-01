تشيلسي يتعرض لخسائر 50 مليون جنيه إسترليني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعرضه لخسائر بلغت 50 مليون جنيه استرلينى في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2013.

وبلغ حجم أعمال النادي 255 مليون جنيه استرليني، وهو ما يمثل رقما قياسيا لتشيلسي ولكن خروج الفريق الموسم الماضي من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أدى إلى انخفاض كبير في إيرادات النادي.

ونظرا لتحقيق النادى الإنجليزي أرباحا قيمتها 1,5 مليون جنيه استرلينى في 2012، فإنه غير معرض لخطر عدم الالتزام بقواعد اللعب النظيف المالية.

السبب في ذلك أن الاتحاد الأوروبى يراقب الأمور المالية للأندية مما يعنى أن أرباح عام 2012 ستعوض خسائر عام 2013.