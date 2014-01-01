سولسكاير مدربا لكارديف؟

أ ش أ - ذكرت شبكة سكاي سبورت اليوم الأربعاء أن أولى جونار سولسكاير نجم نادى مانشستر يونايتد السابق سيتوجه إلى المملكة المتحدة لاجراء محادثات مع مسئولى نادي كارديف سيتى بشأن إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز.

وكانت أنباء قد ربطت بقوة بين سولسكاير الذي يتولى حاليا تدريب نادي مولد النرويجي وبين تدريب نادي كارديف بعد إقالة مديره الفني مالكي ماكاي يوم الجمعة الماضى في أعقاب سلسلة من الخلافات مع مالك النادي فينسينت تان.

وكان رئيس النادي محمد دالمان قد صرح الأسبوع الماضي بأن لديه أحد المرشحين لتدريب الفريق في ذهنه ولكنه رفض نفي أو تأكيد إجراء محادثات مع سولسكاير.

ويتولى حاليا ديفيد كيرلسلاك مساعد ماكاى منصب المدير الفنى بشكل مؤقت وسوف يقود الفريق فى مباراته الصعبة أمام ارسنال اليوم الأربعاء.