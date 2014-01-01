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عضو "تأسيسي أطباء دمياط": نسبة الإضراب اقتربت من 100% بمستشفيات المحافظة

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عضو "تأسيسي أطباء دمياط": نسبة الإضراب اقتربت من 100% بمستشفيات المحافظة عضو "تأسيسي أطباء دمياط": نسبة الإضراب اقتربت من 100% بمستشفيات المحافظة

كتب : سهاد الخضرى الأربعاء 01-01-2014 16:04

أكد الدكتور شريف طه، عضو المكتب التأسيسي لائتلاف أطباء دمياط، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن نسبة الإضراب العيادات الخارجية بمستشفيات دمياط اقتربت من 100% بمستشفيات المحافظة سواء بالمستشفيات العامة والتخصصي، مشددًا على أن مطالبهم ليست مادية بل هي لصالح المريض والطبيب على حد سواء.

وأكد طه أن هم مطالبهم هي إصلاح المنظومة الطحية، خاصة وأن ميزانية الصحة يتم إنفاق أغلبها على القوافل الطبية.

ومن بين المستشفيات التي شاركت اليوم في الإضراب المستشفى المركزي العام والتخصصي ومركز القلب ومستشفى اليوم الواحد برأس البر وفارسكور المركزي وكفرسعد والزرقا المركزي والرمد والجلدية والصدرية.

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