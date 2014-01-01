شغب و"سنج" وتمزيق أوراق امتحان في تقرير غرفة عمليات التعليم

كتب : توفيق شعبان منذ 8 دقائق

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه أثناء أداء طلاب الصف الثاني الإعدادي لامتحان مادة اللغة العربية بمدرسة "علي حبيش" الإعدادية بمحافظة الغربية، تبين أن ورقة الأسئلة مطابقة لأسئلة الفترة الصباحية بمدرسة شبرا بابل الإعدادية بنين.

تم إخطار موجه اللغة العربية المتواجد بغرفة العمليات لإحضار النسخة الاحتياطية للامتحان وطبعها بعدد طلاب المدرسة (42 طالبًا)، وبمتابعة من مدير إدارة التعليم الإعدادي، وتمت إحالة الموضوع للشؤون القانونية بالإدارة لإعمال شؤونها حيال الموجه لمخالفته القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وفي مدرسة "سامول" الثانوية المشتركة بإدارة شرق المحلة التعليمية، مزقت طالبة بالصف الثاني الثانوي ورقة إجابة اللغة العربية (الورقة الأولى)، بينما أدت الامتحان في الفترة الثانية، وتم تحويل الموضوع للشؤون القانونية بالإدارة.

وأضاف التقرير أن مدرسًا للغة الإنجليزية بمدرسة السادات التجارية، والتابعة لإدارة بسيون التعليمية، قام بإحداث شغب في مقر لجنة مدرسة صلاح سالم الابتدائية أثناء امتحان الفترة المسائية، وتم استدعاء الشؤون القانونية بالإدارة للتحقيق في الواقعة.

وأشار التقرير إلى أنه في مدرسة البداري الثانوية التجارية بمحافظة أسيوط تشاجر طالبان بالصف الثاني الثانوي التجاري، وتم استدعاء الشرطة، وتوجه الطالبان وأفراد الأمن بعد نهاية الفترة الثانية إلى مركز الشرطة وتحرر محضر بالواقعة.

في السياق نفسه، أوضح التقرير أن مدرسة "أبوتيج" الميكانيكية بأسيوط، تم القبض على طالبين بالصف الأول تخصص نجارة أثاث لدخولهما المدرسة ولا يوجد لديهما امتحانات بذات اليوم، وعند طلب الأمن منهم بطاقة تحقيق الشخصية قاما بالجري داخل المدرسة إلى الورش، وبتفتيشهما عُثر بين طيات ملابسهم على "سنجة" يبلغ طولها مترًا، وتم إبلاغ الشرطة وتسليمهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.