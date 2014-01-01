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حبس رجل أعمال لإتهامه بالنصب في مبلغ 10 مليون جنيه بمدينة نصر

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حبس رجل أعمال لإتهامه بالنصب في مبلغ 10 مليون جنيه بمدينة نصر حبس رجل أعمال لإتهامه بالنصب في مبلغ 10 مليون جنيه بمدينة نصر


> قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار احمد ثابت حبس رجل اعمال 3 سنوات وغرامة مالية 10 الاف جنيه لاتهامه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 10 مليون جنيه من المواطنين بمدينة نصر.
> ووجهت النيابة الى المتهم تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق.
> كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد رجل اعمال يدعى هانى .ح يفيدون بتضررهم منه لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة بدعوى عربون لشراء سيارات تاكسى ، وعندما ذهبوا لاستلام سياراتهم تهرب منهم ثم هرب خارج البلاد.

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