لليوم الثاني.. استمرار إضراب العاملين بترميم الآثار احتجاجاً علي تعنت المشرفة الأمريكية‎

واصل مفتشوا ترميم الآثار بمناطق الكرنك والقرنة و الضبعية بالأقصر إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثاني علي التوالي احتجاجاً علي تعنت المشرفة الأمريكية وإصرارها علي اصطحاب أجهزة كهربائية معها داخل المقبرة الطيبية رقم 110 ما يهدد حياتهم للخطر .

وكان العاملين بترميم الآثار بمناطق الكرنك والقرنة و الضبعية بالأقصر ،قد هددوا بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً علي تعنت المشرفة الأمريكية وإصرارها علي اصطحاب أجهزة كهربائية معها داخل المقبرة الطيبية رقم 110 ما يهدد حياتهم للخطر .

وقال العاملين بالمشروع المشترك بين وزارة الاثار ومركز البحوث الامريكي للآثار أن المشرفة الأمريكية “خديجة آدم” لا تلتزم بالقواعد العامة داخل المقابر إذ تصطحب معها أجهزة كهربائية الأمر الذي أدي لأكثر من مرة إلي اشتعال النيران داخل المقبرة الطيبية رقم 110 في القرنة غرب الأقصر ،ما هدد حياة مشرفي الترميم والعمال داخل المقبرة للخطر .