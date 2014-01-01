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وفاة السفير الفلسطيني لدى التشيك متأثرًا بجراحه في انفجار بمقر إقامته

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وفاة السفير الفلسطيني لدى التشيك متأثرًا بجراحه في انفجار بمقر إقامته وفاة السفير الفلسطيني لدى التشيك متأثرًا بجراحه في انفجار بمقر إقامته

انفجار أرشيفية

أعلنت الشرطة التشيكية اليوم الأربعاء وفاة السفير الفلسطيني في براغ جمال محمد الجمل متأثرا بإصابته في حادث انفجار وقع صباح اليوم.

وذكرت “سكاي نيوز” البريطانية في نبأ عاجل لها أن الجمل توفي منذ قليل متأثرا بإصابته في الانفجار الذي استهدف مقر إقامته في العاصمة براغ، دون إضافة أي تفاصيل.

وكان الجمل  56 عامًا قد نقل المستشفى العسكري المركزي ببراغ في حالة خطيرة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد أعلنت عن إصابة السفير جمال الجمل بجروح خطيرة في انفجار وقع داخل مقر إقامته.

وأوضحت وزارة الخارجية – في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم – أن الانفجار وقع عندما حاول السفير الجمل فتح خزنة قديمة جرى نقلها من مقر السفارة القديم إلى المقر الجديد.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع بعد دقائق من فتح الخزنة، ما أدى إلى إصابة السفير الجمل ونقله إلى المستشفى في حالة خطرة، وإجراء عملية جراحية له.

فيما، أجرت سفارة فلسطين لدى التشيك، بتعليمات من وزارة الخارجية، اتصالات مع الخارجية التشيكية حول الحادث، والتي بدورها تواصلت مع أجهزتها الشرطية للوقوف على مكان الحادث وأسبابه.

وأضاف البيان أن الجانب الفلسطيني سمح للجهات الرسمية التشيكية بمعاينة المكان والتحقق منه، وأشارت الخارجية إلى أنها سترسل وفدا إلى براغ غدا للتواصل مع الجهات التشيكية الرسمية وللتعاون في التحقيقات للوقوف على أسباب الانفجار.

أ  ش أ

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