صلاح عبد المقصود الشخصية الأكثر تأثيرا بالسلب على المرأة في 2013

اختار استفتاء أجراه مركز القاهرة للتنمية صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق الشخصية الأكثر تأثيرا بالسلب على حالة المرأة المصرية خلال عام 2013.

> كان عبد المقصود في سبتمبر العام الماضي علق أثناء حوار أجرته معه المذيعة زينة يازجى قائلا “اوعي أسئلتك تكون سخنة زيك”، ما اعتبرتها مبادرات نسائية جملة ذات مدلول جنسي، وفي منتصف أبريل الماضي خلال حفل توزيع جوائز مصطفى أمين وعلى أمين الصحفية، رد على سؤال إحدى الصحفيات “هي فين حرية الصحافة ؟” قائلا ” ابقي تعالي أقولك فين”، وتابع “اللي شايف إن فيه تقييد لحرية الصحافة يبقى يرد على الزميلة الجميلة المحترمة”.

> وقال المركز في بيان اليوم إن عزة الجرف القيادية البارزة في حزب الحرية والعدالة وعضو البرلمان المنحل، وباكينام الشرقاوي المستشار السياسي للرئيس المعزول محمد مرسي احتلو المركز الثاني في الشخصيات الأكثر تأثيرا بالسلب على المرأة المصرية خلال عام 2013.

> وأضاف البيان “من خلال النتائج الخاصة بالاستفتاء يتضح أن فترة تولى جماعة الإخوان المسلمين للحكم في مصر كانت الفترة الأكثر سوءا وتأثيرا بالسلب في وضع المرأة المصرية بالمجتمع”.

> وقرر المركز حجب النتيجة الخاصة بالشخصية الأكثر تأثيرا بالإيجاب نظرا لاختلاف الأراء التي وردت إلى المركز بشأنها.

جدير بالذكر ان الاستفتاء تم إطلاقه في بداية شهر ديسمبر 2013.