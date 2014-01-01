نادي الأسير: إدارة سجن ريمون الإسرائيلي تفشل في اختطاف ممثل الأسرى

ذكر نادي الأسير الفلسطيني ، أن إدارة سجن “ريمون” الإسرائيلي بصحراء النقب فشلت في اختطاف ممثل الأسرى في السجن جمال رجوب بعد تصدي الأسرى لها .

وأوضحت مصادر لنادي الأسير ، أن حالة من الاستنفار تسود سجن “ريمون” حاليا، حيث أن الإدارة مصممة على نقل الأسير رجوب إلى سجن آخر.

وكان النادي قد افاد امس بوجود مشكلات في السجن نفسه بعد هجوم وحدة من قوات قمع الأسرى “النحشون” في ساعات الفجر الأولى على أسرى القسم الثاني بالسجن وعددهم (120) أسيرا وتوزيعهم جميعا على سجون “نفحا” و”عسقلان” و”النقب”، دون السماح لهم بأخذ أغراضهم الشخصية .

وأكدت مصادر نادي الأسير أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الهجوم على الأسرى داخل السجون التي يتم فيها استخدام الكلاب المتوحشة، والأسلحة الأوتوماتيكية .

وأشار نادي الأسير إلى أن ما قامت به قوات “النحشون” هو عملية انتقامية من أسرى “ريمون”، لإرضاء الشارع الإسرائيلي، لا سيما بعد خروج الدفعة الثالثة من الأسرى.