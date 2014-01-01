الفخامة والإبداع في ديكور قصر Celine Dion

قد تتساءلين عن سرّ اقتناء نجوم هوليوود البيوت الكبيرة؟! فهل هم بحاجة إلى هذه المساحات الشاسعة، علماً أن بعضهم يعيش بمفرده في داخلها؟ ولعلّ اللافت أنهم لا يكتفون بشراء منزل، بل يبحثون عن منازل عديدة صيفيّة وجبليّة...ولكنّ البحث يفيد، أنّهم بذا، يستثمرون أموالهم بالوجه الأفضل...

ومن منّا لا يعشق صوت وإحساس المغنية الكندية الشهيرة Celine Dion، أو يردّد أغنياتها التي دخلت قلب ووجدان شريحة كبيرة من الناس؟ فما رأيك، اليوم، بدخول قصرها المترف، والمتمركز على جزيرة "جوبيتير" في ولاية "فلوريدا"، والذي عرضته للبيع مقابل 72 مليون دولار أمريكيّ، بسبب رغبتها في الانتقال إلى "لاس فيغاس" والاستقرار فيها، علماً أنها كانت قد اشترت هذا القصر الفخم مقابل 12.5 مليون دولار أمريكيّ فقط؟!

يبدو هذا المكان كأنّه مجمع سياحيّ بكلّ ما للكلمة من معنى، إذ يمتدّ على مساحة تفوق 10000 قدم مربّع، ويضمّ 5 غرف نوم، بالإضافة إلى مسبح ضخم رئيس و3 منفصلة. وقد ألحق به مبنى مخصّصاً لاستقبال الضيوف، يضمّ 4 غرف نوم.

واللافت أنّ جميع الغرف فيه تحظى بإطلالة بانورامية على المحيط الأطلسي، ليكلّل بعنوان "القصر الأسطوري".

ويبدو أنّ مالكته النجمة تعشق الهدوء، ولذا اختارت إدخال الألوان الترابية إلى تصميمه الداخلي، وجعلت الأبيض خصوصاً يفرض نقاءه على زواياه.

ومن المعروف أنّ غالبيّة القصور تتّخذ الطابع الكلاسيكي أو "النيو الكلاسيكي" لتبقى محافظة على وجود الخشب وألوانه والحفر في داخله أو تصميم الجدران من الحجر مع الأقواس والقناطر، إلا أن الفنانة العالميّة حرصت على تصميم قصرها وفق النمط العصري، فأدخلت إليه التكنولوجيا، من خلال تثبيت شاشة تلفاز، يتبدّل اتجاهها بكبسة زرّ، في فجوة الحائط، في داخل غرفة المعيشة، التي يقتصر أثاثها على أريكتين ضخمتين ومريحتين، تتوسّطهما طاولة خشب، تحمل بعض "الاكسسوارات" الجذابة.

وتشبه غرفة نومها تلك الأجنحة الملكية، وتفترشها سجّادة صوف بنيّة، يتّكئ إليها سرير ضخم، يتموضع قبالة النافذة، من أجل أن تستيقظ صباحاً على منظر هدوء البحر!

ويعتبر الحمّام غرفة كائنة بذاتها، وقد قسّم إلى 3 أقسام، بفضل فساحته، حيث تنعم النجمة بحمّام ساخن في مساحة "الدش" المؤطّرة بالزجاج، والتي تضمّ كرسيّاً شفافاً، تسترخي عليه، وتعلوه مرآة أنيقة، فيما يسترخي حوض الاستحمام تحت النافذة، وقباله يقوم حوض الغسل.

ولم تهمل وضع لمساتها العذبة على تصميم غرفة نوم الضيوف، وجعلت الخشب سيدها، كي يضفي لمسة فخمة عليها!

ويسيطر الأبيض على غرفة الملابس، التي تضمّ العديد من الخزائن وأدراج الخشب، حيث تحتفظ النجمة بأجمل تصاميم الفساتين الأنيقة.

ويلفت النظر في غرفة الطعام تلك الثريا المصمّمة بطريقة غريبة، والتي تبدو كإحدى علامات العواصف والبرق!

ولم يغب الأبيض أيضاً عن المطبخ الفسيح المؤلف من خزائن عدّة مثبتة إلى الحائط، والخاصّة بحفظ الأواني والمعدات المستعملة في الطهو.

وللإبداع علامة فارقة في تصميم جلسة دائرية تتوسّط المسبح الرئيس، حيث تسترخي فيها المالكة مع أصدقائها وتستمتع بغروب الشمس!

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