«بكار» يخالف «النور» ويهنيء المصريين بالعام الجديد.. والحزب: لا يجوز

خالف نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، الأربعاء، قرار الحزب «السلفي»، بعدم التهنئة بالعام الجديد، وتحريم المشاركة فى الاحتفالات به.

وهنأ «بكار»، الشعب بالعام الجديد، ودعا عبر حسابه على موقع «تويتر» أن يجنب الله مصر الإرهاب والفتن في العام الجديد.

فى المقابل، رفض غريب أبوالحسن، عضو المجلس الرئاسي للحزب، التهنئة، وشدد على أن الحزب لن يهنئ أحداً به، أو بـ«الكريسماس».

وقال: «موقف الدعوة السلفية، والحزب، واضح في عدم جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، لأن العيد يجمع بين العادة والعبادة، والمسلمين ليس لهم سوى عيدي الفطر والأضحى».

فى السياق ذاته، رفض شباب جماعة الإخوان توجيه التهنئة إلى الأقباط بالمناسبة نفسها، وتداولوا عبر موقع «فيس بوك» عبارات تطالب بمنع توجيه التهنئة لهم، معتبرين ذلك «حراما شرعاً وخيانة للإسلام».