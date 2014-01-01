محافظ الجيزة: البدء فى تنفيذ مشروعات خدمية لتوفير فرص عمل للشباب

تبدأ محافظة الجيزة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، تستهدف توفير فرص عمل للشباب ووحدات سكنية للمواطنين وإحداث سيولة مرورية.

وقال المحافظ على عبد الرحمن، فى تصريحات له، اليوم، إنه يأتى فى مقدمة هذه المشروعات بدء إنشاء 5 آلاف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى على مساحة 160 فدانًا بالعياط تصل مساحة الشقة إلى 75 م2 يستفيد منها المواطنون الذين لم يستفيدوا من دعم الدولة فى مجال الإسكان، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 700 مليون جنيه ممولة من ميزانية الدولة.

وأضاف أن العام الجديد سيشهد استكمال بناء المجتمع العمرانى الجديد بطريق الفيوم والذى تنفذه القوات المسلحة ويضم 16 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذ 3 آلاف منها.

وأوضح عبد الرحمن، أن لجنة التنسيق التى تضم ممثلين من القوات المسلحة ووزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، ستعقد فى المستقبل القريب اجتماعًا موسعًا، لتحديد شروط وضوابط التقدم للاستفادة من المشروع.

وأشار الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، عقب اجتماعه اليوم بلجنة متابعة المشروعات الجديدة إلى أن المحافظة وبالتعاون مع وزارة الإسكان، ستبدأ فى تنفيذ أول نموذج لتطوير قرى الظهير الصحراوى فى أطفيح وتحويلها إلى قرى تعاونية منتجة بتكلفة 80 مليون جنيه للمرحلة الأولى، وبتمويل من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان يستفيد منها فى المرحلة الأولى 150 منزلا ريفيًا ترتفع فيما بعد إلى 500 منزل من خلال توفير فرص العمل والسكن فى نفس الموقع.

منوهًا إلى أن هذه القرى ستكون نواة للعديد من القرى فى المراحل المقبلة.

وأضاف أنه سيتم التركيز على الإنتاج الزراعى والصناعى، حيث سيتم توزيع 5 أفدنة للأسرة أو قطعة أرض بمنطقة صناعية بجوار القرية، من خلال تخصيص قرض تعاونى للأسرة يتم سداده على عدة سنوات، وقال إن التطوير يشمل 3 محاور أساسية فى نفس الوقت يتضمن تطوير القرية نفسها وتحويلها إلى قرية منتجة تضم كافة الخدمات ونقطة شرطة وتطوير المناطق الزراعية والصناعية، وأن الصناعات التى ستكون بمحيط القرية ستتركز على مواد البناء بالاستفادة من المواد الخام المتاحة بالقرية، والتى تقع على طريق الكربالامات بالإضافة إلى صناعات أخرى تشتهر بها المنطقة.

وأوضح المحافظ أن تحقيق السيولة المرورية بشوارع الجيزة يأتى فى مقدمة مشروعات العام الجديد من خلال 3 مشروعات مهمة الأول منها الانتهاء من المرحلة الأولى من محور روض الفرج بطول 30كم ويبدأ من الكيلو 40 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ويصل إلى طريق المنصورية على أن يتم ربطه بالطريق الدائرى فى المرحلة الثانية.

وأكد عبد الرحمن، أنه سيتم أيضًا الانتهاء من ربط محور صفط اللبن ببولاق الدكرور بمنطقة الشوربجى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يخدم نحو مليون مواطن ببولاق الدكرور من خلال ربطها بجامعة القاهرة والطريق الدائرى ومحور 26 يوليو بتكلفة 20 مليون جنيه.

ولفت المحافظ إلى بدء العمل فى ربط الطريق الدائرى بمحور المنصورية. . ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال النصف الأول من العام الجديد بتكلفة 40 مليون جنيه من موازنة الدولة وتنفذه وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يسهم فى إحداث سيولة مرورية كبيرة، حيث يربط طريق محور المنصورية الذى يبدأ الحركة من الجيزة مرورًا بالهرم وكرداسة وأوسيم بمحور عرضى هو الطريق الدائرى، وقد أنفقت محافظة الجيزة أكثر من 20 مليون جنيه لتطويره.

وقال المحافظ إن الجيزة نجحت فى العام الماضى فى تنفيذ عدة مشروعات، استهدفت صالح المواطنين خاصة محدودى الدخل منها عشش السودان، حيث تم إتاحة 30 وحدة فى المرحلة الأولى ويتم حاليا الإنتهاء من المرحلة الثانية فى العام الحالى وتضم 75 وحدة بتكلفة 5.2 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع الإسكان القومى للشباب بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تسليم المرحلة الثانية بعدد 3264 وحدة على مساحة 56 فدانًا تضم 118 عمارة سكنية ويجرى حاليًا العمل فى المرحلة الثالثة على مساحة 97 فدانًا تشمل 215 عمارة تضم 5892 وحدة سكنية.

لمزيد من تقارير مصرية..

محافظ الجيزة: 16 ألف شقة للإسكان الاجتماعى بطريق الفيوم

مربو الدواجن يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى" فى مؤتمر دعم الدستور

هدوء بلجان امتحانات جامعة الأزهر رغم محاولات طلاب الإخوان تعطيلها

اقرأ أيضاً..

بالصوت.. ياسر على قبل القبض عليه: "الإخوان لن يتركوا مصر"

تسريبات السيسى حلال.. وتسريبات الثوار من الكبائر

بالفيديو.. عمرو الليثى يلقى نظرة الوداع على جثمان والده ويبكى

القط الفرعونى والسمكة الجيلاتينية والسحلية الأسطورية.. أغرب 10 فصائل حيوانات

كاريزما "حكيم" وأناقة "جنات" وشقاوة "بوسى" فى رأس السنة.. وصافيناز تشعل الاحتفالات برقصات جديدة