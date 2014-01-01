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نقابة الصيادلة: نجاح الغياب الجماعى بالمستشفيات بنسبة 70 %

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نقابة الصيادلة: نجاح الغياب الجماعى بالمستشفيات بنسبة 70 % نقابة الصيادلة: نجاح الغياب الجماعى بالمستشفيات بنسبة 70 %

قالت النقابة العامة للصيادلة، إنها حققت نجاحاً كبيرا فى قرارها التصعيدى بالدعوة إلى غياب جماعى عن مستشفيات وزارة الصحة اليوم، اعتراضا على عدم تطبيق الكادر الذى سيحقق تطوير الخدمة الصحية للمريض .

وأكدت النقابة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الصيادلة استجابوا لقرار الجمعية العمومية الأخيرة بالغياب من المستشفيات بنسبة 70%، حيث بلغت نسبة الغياب الجماعى 100% بمستشفيات محافظة سوهاج، وبلغت بمحافظة كفر الشيخ 100% ، وفى الجيزة أضربت مستشفيات الشيخ زايد، وأم المصريين ،والهرم، ومستشفى الصدر بإمبابة، ومستشفى التحرير العام، وبولاق الدكرور.

وأضافت النقابة أنه تم رصد محاولة بعض مديرى المستشفيات فتح الصيدليات بالقوة.

وأضافت النقابة أنها شكلت هيئة قانونية بالنقابة العامة والفرعيات للدفاع عن الصيادلة وحمايتهم من أى تجاوز ضدهم .

وأكدت أن اليوم هو بداية التصعيد ومصرون على استمرار باقى فعاليات التصعيد بتنظيم إضراب جزئى 8 يناير الجارى بالمستشفيات .

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